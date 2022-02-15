الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض منح فلسطينى الجنسية المصرية لدواع أمنية

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا يحمل رقم 144 لسنة 2022، برفض أحمد منصور يوسف الدريملي، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين، اكتساب الجنسية المصرية، تبعا لوالدته سميرة سرحان عتمان الدريملي، بالتطبيق من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26.

جاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنه 1975 بِشأن الجنسية المصرية. 

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