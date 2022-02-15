الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الرعاية الصحية يوجه بتدريب أطباء التكليف بهدف التشغيل الأمثل

السبكي
السبكي

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتدريب كافة أطباء التكليف داخل كافة منشآت الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد على يد مدربي الزمالة، وذلك بهدف التشغيل الأمثل لكافة القوى البشرية داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع ، الذي عقده الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع عدد من الإدارات التنفيذية بالهيئة، عبر تطبيق زووم، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومدراء أفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر، وذلك بهدف الوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة سير العمل داخل محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وإزالة كافة التحديات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة و الوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين.  

وشدد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على الاستجابة السريعة لحالات المرضى من الأطفال، إضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك باعتبارهم من الحالات التي لها الأولوية في الحصول على الخدمات الطبية بشكل سريع ولائق، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمة الطبية لكافة المنتفعين بأعلى مستويات الجودة العالمية، وخصوصًا  الفئات الأكثر احتياجًا للتدخل السريع.

وأكد على ضرورة الوقوف على مستويات رضاء المنتفعين أولًا بأول، وتقليل قوائم الحجز للانتظار عبر الكول سنتر 15344، مع ضبط آلية لمتابعة الحجز مع المنتفعين، بحيث لا تتخطى الفترة من الاتصال على الكول سنتر لطلب الحصول على الخدمة الطبية داخل المنشأة الطبية، ودخول المنشأة لتلقى الخدمة الطبية اللائقة أكثر من 48ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية، على ضبط وتنظيم آليات تقديم الخدمة الطبية لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل لائق، بما يضمن الوصول لأعلى معدلات رضاء المتعاملين، عن الخدمة الطبية، والوصول بها لأعلى مستويات الجودة العالمية، إضافة إلى الوقوف على كافة التحديات على أرض الواقع والعمل على إزالتها بما يضمن التشغيل الأمثل .

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