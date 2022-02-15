الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استشهاد وإصابة 12 جنديا جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة مبيت عسكرية بدمشق

انفجار
انفجار

أعلن  مصدر عسكري  سوري استشهاد جندي وجرح 11 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقا في حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر: إنه "حوالي الساعة 7:25 من صباح اليوم 15 فبراير 2022 انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين". 

يأتي هذا وسبق حذرت وزارة الدفاع الروسية، من هجمات يخطط لها متزعمو تنظيمات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا.

وصرح نائب مدير مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم اللواء البحري أوليج جورافليوف، بأن المعلومات الواردة إلى المركز تشير إلى أن متزعمي التنظيمات الإرهابية يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الموظفين والمنشآت في سوريا.

وأضاف جورافليوف فى بيان ، أن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت 10 هجمات إرهابية وعمليات تخريبية أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 25 اخرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

من جانب اخر، لفت جورافليوف إلى أن أنشطة القوات الأمريكية في سوريا تواصل التأثير سلبا على الأوضاع في البلاد حيث لا تزال الأحوال الأمنية حرجة في المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة مدعومة منها.

كما أدانت سوريا، الهجوم الإسرائيلي "المزدوج" الذي استهدف أراضيها فجرالأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين، وحذرت من مخاطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية "المتكررة" على الاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»- إن دمشق "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي المزدوج الجبان فجر اليوم على الأراضي السورية من اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، ومن اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضافت، أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا مضاعفا لمبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بلبنان وسوريا ولا سيما قرار مجلس الأمن حول فض الاشتباك رقم 350 لعام 1974".

وأشارت إلى أن "هذا العدوان يأتي وسط صمت دولي ومظلة حماية توفرها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في عدوانه المتكرر على سوريا وفي تقويض وتآكل مصداقية المجتمع الدولي، وما تسمى الشرعية الدولية، ما سيقود حتما إلى تأزم الأوضاع بشكل خطير".

وحذرت الحكومة السورية من "استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية المتكررة والسافرة والرعناء ومخاطر ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين".

مدينة دمشق انفجار عبوة ناسفة وكالة الأنباء السورية مصدر عسكري سوري عبوة ناسفة مزروعة مسبقا

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