وقوع زلزالين بالقرب من موقع التجارب النووية فى كوريا الشمالية

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية إن زلزالين طبيعيين منخفضي الشدة وقعا، بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وقالت إن زلزالا قوته 2,3 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد حوالي 36 كيلومترا شمال غربي مدينة كيلجو بإقليم هامكيونغ الشمالي، في الساعة 2:33 مساء.

وأضافت أنه في الساعة 7:47 مساء، ضرب زلزال آخر قوته 2,3 درجة على مقياس ريختر على بعد حوالي 37 كيلومترا شمال المنطقة، حيث موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية.

وأكدت الإدارة أنه من المفترض أن كلاهما زلزال طبيعي. وجاء الزلزالان بعد وقوع زلزال طبيعي آخر بلغت قوته 3,1 درجة في المنطقة الجمعة الماضية.

وكان مركز الزلزال الأول يقع عند خط عرض 41.27 درجة شمالا وخط طول 129.24 درجة شرقا وعلى عمق 22 كيلومترا، فيما كان مركز الزلزال الثاني عند خط عرض 41.28 درجة شمالا وخط طول 129.26 درجة شرقا، وعلى عمق 18 كيلومترا.

يذكر أنه ضرب أكثر من 20 زلزالا بقوة درجتين أو أكثر المناطق بالقرب من كيلجو منذ عام 1978، وكان الزلزال الذي بلغت قوته 3,2 درجة والذي وقع في 23 سبتمبر من عام 2017 هو أقواها.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن ثمانية زلازل بقوة درجتين أو أكثر في شبه الجزيرة الكورية هذا العام.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي الشهر الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

و تم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.