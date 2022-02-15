الولايات المتحدة تقترح تقديم ضمانات ديون سيادية لأوكرانيا تصل إلى مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده اقترحت تقديم ضمانات ديون سيادية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وجاء في بيان صدر عن بلينكن: "تقترح السلطات الأمريكية تقديم ضمانات ديون سيادية بقيمة تصل إلى مليار دولار لأوكرانيا لدعم برنامجها للإصلاحات الاقتصادية ومواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "سيعزز هذا المقترح بالإضافة إلى اتصالات الشريك الثابتة بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة السبع الكبار والأطراف الأخرى التي تقدم المساعدة الثنائية، قدرة أوكرانيا على ضمان استقرارها الاقتصادي والنمو وازدهار الناس في مواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار من جانب روسيا".

وعلى صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن "إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت نسقا تفاصيل الرد على الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا خلال مكالمة عبر الفيديو".

وأشارت هورن - في بيان على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض - إلى أنه خلال المكالمة التي جرت يوم 10 فبراير الجاري، ناقش سوليفان وسيبرت "مخاوفهما بشأن استمرار حشد روسيا للقوات العسكرية حول أوكرانيا، وكذلك الاستعدادات لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا إذا اختارت التصعيد العسكري".

وأضافت أنهما "نسقا تفاصيل رد محتمل عبر الأطلسي، يشمل عقوبات مالية وقيودًا على التصدير تفرض بالتنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء وحلفاء آخرين".

وأشارت المتحدثة إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على مواصلة الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة واسعة من القضايا، منها أمن الطاقة، وكوفيد-19، والأمن الصحي، وتطوير البنية التحتية الدولية.

وكان سوليفان قد صرح خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا "قد يبدأ في أي وقت"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تعتقد أن موسكو لم تتخذ القرار بعد.