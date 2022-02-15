بوتين يلتقى شولتز لبحث الوضع حول أوكرانيا والضمانات الأمنية

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو، سيكون الأول لهما منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة في بلاده.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين أنه "من المقرر بحث القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، بما فيها المتعلقة بتقديم واشنطن والناتو لروسيا ضمانات أمنية مستدامة وملزمة قانونيا، وتسوية النزاع الأوكراني".

ولم يستبعد المتحدث باسم الكرملين بحث ما يحيط بخط "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر البلطيق.

من جهته، قال مصدر في الحكومة الألمانية للصحفيين إن شولتز يسعى لـ"فهم أفضل للأهداف ومباعث القلق الروسي"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع تحقيق أي نتائج محددة خلال اللقاء، لكنه يولي أهمية كبيرة للمفاوضات مع الرئيس الروسي.

وأضاف المصدر: "من المهم بالنسبة إلينا أن تكون هناك خطوات محددة لوقف التصعيد"، مشيرا إلى أن برلين تثمن عاليا إجراء المفاوضات مع موسكو على مختلف المستويات، وأن "الحوار المباشر سيكون مهما".

و أشار إلى أن زيارتي شولتز لكييف وموسكو "جزء من الدبلوماسية لتسوية الأزمة المنسقة مع الشركاء"، مضيفا أن هناك إجماعا في الاتحاد الأوروبي والناتو على الخطوات في حال "الهجوم الروسي على أوكرانيا".