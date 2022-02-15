العراق ينفى وقوع انفجار فى ميسان

نفت قيادة عمليات ميسان العراق ، وقوع انفجار في المحافظة الواقعة في جنوب شرقي البلاد.

و قال مصدر في القيادة ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إن "التقارير الإخبارية التى أفادت بوقوع انفجار ضخم في محافظة ميسان غير صحيحة على الإطلاق".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ـ أن "التقارير التي أفادت أيضا بإغتيال أحد اتباع زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر غير صحيحة وعارية تماما عن الصحة".



يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعلن مجلس النواب العراقي، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في العراق إلى 60 مرشحا بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية.

وقالت مقررة مجلس النواب، بيداء خضر، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "24 متقدمًا تم استقبال ترشيحاتهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح الأولي، و بعد أن أعيد فتحه مجددا لمدة 3 أيام من يوم الأربعاء وحتى الجمعة الماضية ارتفع العدد إلى 60 مرشحًا".

وأكدت أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل قانونية البرلمان ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، ومن ثم تذهب إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى" مضيفة أن " رئاسة مجلس النواب العراقي لم تحدد حتى الآن موعدًا جديدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي سياق متصل، قال المحلل العراقي علي البيدر، أن الرئيس العراقي برهم صالح هو الأوفر حظا حتى الآن في الفوز في الانتخابات الرئاسية العراقية القادمة، حال ترشحه.