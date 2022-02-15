«الرعاية الصحية»: إنقاذ مسنة تعانى من تجمع دموى بغشاء التامور فى الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح قسم الطوارئ بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إنقاذ سيدة عمرها 70 عامًا تعاني من التجمع الدموي بغشاء "التامور".

وأوضحت الهيئة أنه حضرت مريضة إلى قسم الطوارئ تعاني من اضطرابات شديدة بضربات القلب، وصعوبة في التنفس، وبعد الفحص اللازم من قبل فريق الطوارئ تم تشخيصها بتجمع دموي بغشاء "التامور" المبطن لعضلة القلب.

وقالت إن الحالة تعامل معها أطباء وتمريض الطوارئ بأعلى مستوى من الحرفية عن طريق إعطائها الأدوية اللازمة لاستقرار العلامات الحيوية وتنسيق دخول الحالة لغرفة عمليات الطواريء حيث استقبلها نخبة متميزة من أطباء التخدير والتمريض الخاص بعمليات الطوارئ مع كل من: الدكتور هيثم عبدالباقي استشاري جراحة القلب و الصدر، ةالدكتور مصطفى خليل اخصائي جراحة القلب و الصدر .

وتابعت الهيئة أنه أجرى الفريق الطبي استكشاف للصدر أولا ثم إجراء بتصريف التجمع الدموي بنجاح، وتم دخول المريضة بقسم العناية و خرجت من المستشفى بحالة تحسن و تتابع الآن بالعيادات الخارجية لمستشفى طيبة التخصصي.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن طوارئ مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر تستقبل جميع الحالات، والحالات الحرجة على مدار 24 ساعة حيث يتم التعامل مع الحالات عن طريق نخبة من الأطباء المتخصصين

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى التضامن من إنقاذ مريضة من شلل رباعى محتم.

وأشارت إلى أن التخصصات المنفردة و العمليات الدقيقة هي إحدي مميزات مستشفى التضامن ببورسعيد، ومنها: جراحة العظام خاصة جراحة العمود الفقري.

وأضافت أن المريضة حضرت إلي عيادة العمود الفقرى تعانى من ضعف فى الوظائف الحركية والحسية للأطراف الأربعة وعدم القدرة على السير بطريقة سليمة، وبمناظرة الحالة وعمل الأشاعات والفحوصات اللازمة تبين أنها تعانى من ضيق شديد فى القناة الشوكية العنقية وكدمة شديدة بالحبل الشوكي.

وأفادت بأنه تم إجراء جراحة توسيع للقناة العصبية، ورفع الضغط على الحبل الشوكي مما أدى بدورة لتحسن حالة الأطراف الأربعة وتحسن الوظائف الحركية والمريضة الآن بفضل الله قادره على الحركة مرة أخرى، بعد عملية دامت أكثر من 6 ساعات متكاملة بالعمود الفقرى.

