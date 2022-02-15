الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء المصرية»: انطلاق البرنامج التدريبى للممارسات الجيدة للتصنيع

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أطلقت هيئة الدواء المصرية، البرنامج التدريبي الخاص بممارسات التصنيع الجيد "المستوى المتقدم".

 

وذكرت الهيئة أن التدريب يستمر لمدة ١٤ يوم بمقر الهيئة بالهرم، و يهدف إلى تقديم شرح تفصيلي عن اشتراطات التصنيع الجيد لمواكبة التغيرات الحديثة، وتعزيز القدرة على المنافسة؛ لتقديم منتج ذو جودة عالية.

 

وأشارت إلى أن البرنامج الذي جاء طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل يستهدف  العاملين، وذوي الخبرة بأقسام توكيد الجودة، والقسم الهندسي بمصانع المستحضرات الصيدلية؛ والحاصلين على أساسيات التصنيع الجيد.

 

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠ حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة في مصر .

هيئة الدواء المصرية برنامج تدريبي المستحضرات الدوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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