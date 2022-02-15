مصر تستضيف أعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط.. مايو المقبل

أصدر مجلس كنائس الشرق الأوسط، البيان الختامي لاجتماع اللَّجنة التَّنفيذيَّة للمجلس، وذلك عقب اجتماعه الجمعة الماضية.

وقال مجلس الكنائس الشرق الأوسط، في بيان له: "الشكر الجزيل لقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على استضافة أعمال الجمعيّة العامة المقبلة، وعلينا أن نعمل معًا لاحتواء ما بعد كورونا من فقر وبطالة وأزمات".

وتابع: "عقدت اللَّجنة التنفيذيَّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، يوم الجمعة 11 فبراير 2022، اجتماعًا بواسطة التواصل عن بُعد، في ظلّ استمرار التدابير الوقائية من خطر جائحة كورونا، انضّم إليه إلكترونيًا أعضاء اللجنة من مصر وفلسطين والأردن وسورية والعراق وإيران وقبرص ولبنان".

ترأس الاجتماع رؤساء المجلس عن العائلات الكنسيّة، قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني رئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة، صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر رئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسيّة، صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار لويس رافائيل ساكو رئيس المجلس عن العائلة الكاثوليكيّة، قُدس القسّ الدكتور حبيب بدر رئيس المجلس عن العائلة الإنجيليّة، كما شارك أعضاء اللجنة التنفيذيّة وفريق عمل الأمانة العامّة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني، استُهلّت الجلسة الأولى برئاسة قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني وصلاة الافتتاح من تحضير الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة، بعدها وافق أعضاء اللّجنة على جدول أعمال الإجتماع وتمّت تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة التي انعقدت عن بُعد في 3 أغسطس 2021 وصُدّق عليه.

وانطلقت أعمال الاجتماع بعرض الأمين العام، الدكتور ميشال عبس لجدول أعمال الجمعيّة العامة الـ12 المقبلة التي سوف تُعقد في مصر باستضافة كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة من 16 الى 20 مايو 2022.

بعد مناقشة جدول أعمال الجمعيّة بالتفصيل، أجريت بعض التعديلات المقترحة ورُفع بعضُها الآخر إلى اللجنة التحضيريّة للجمعيّة للمتابعة.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها القسّ الدكتور حبيب بدر، كان عرض للتقارير السنويّة لأنشطة وانجازات الأمانة العامة للمجلس والدوائر كاملة، ومن ثم عرَضت المديرة الماليّة التَّقرير المالي السنويّ للعام 2021.

ختامًا أثنى أعضاء اللجنة على التطوّر اللافت لأنشطة المجلس والديناميّة المسكونيّة التي ميّزت مشاريعه وأعماله، بالإضافة إلى الشفافيّة اللافتة والوضوح في التقرير المالي السنويّ.

كما وأكّد المجتمعون على التالي:



- التوجّه بجزيل الشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني على دعوته لاستضافة أعمال الجمعيّة العامة الـ 12 المقبلة بين 16 و20 مايو، وتثمينهم للتحضيرات الجاري الإعداد لها لإنجاح هذا اللقاء المسكونيّ التاريخيّ الذي يُعقد للمرّة الأولى في مصر.

- الحرص على ألّا يُمَثّل كنائس الشرق في قضاياها وتحدّياتها إلّا مجلس كنائس الشرق الأوسط، فهي تلتئم فيه بروح مسكونيّة جامعة، بما يحمل ذلك من تعبير عن وحدة المسيحيّين وتعاونهم بشراكة وشَرِكة لخدمة الإنسان وصون كرامته.

- التأكيد على التضامن مع كلّ المتألّمين من شتى الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، بما فيها جائحة كورونا وتداعياتها، لا سيما وأنّ دول الشرق الأوسط تعاني اليوم من موجة شرسة للفيروس، ممّا يؤكد على ضرورة مواجهة الجائحة بتكثيف حملات التلقيح وتوفير التوزيع العادل للّقاحات بين مختلف الدول، كما دعت اللجنة إلى الإسراع في التخطيط لاحتواء مرحلة ما بعد الجائحة، خصوصًا وضع حدّ لتفاقم معضلتي الفقر والبطالة اللتين تزدادان يوميًّا نتيجة لهذا الوقت العصيب.

كما دعا المجتمعون أخيرًا إلى الوحدة في الصلاة على نيّة المتألمين من أبناء هذا الشرق على مختلف معتقداتهم وانتماءاتهم، جراء استمرار الحروب والصِّراعات المدّمرة في الشَّرق الأوسط، ما يؤكد على إلزاميّة تضافر الجهود لبناء السلام وإنهاء هذه المعاناة.