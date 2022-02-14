الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: ارتفاع عدد المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية لـ60 مرشحًا

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في العراق إلى 60 مرشحا بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية.

وقالت مقررة مجلس النواب، بيداء خضر، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "24 متقدمًا تم استقبال ترشيحاتهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح الأولي، وبعد أن أعيد فتحه مجددا لمدة 3 أيام من يوم الأربعاء وحتى الجمعة الماضية ارتفع العدد إلى 60 مرشحًا".

وأكدت أن "عملية التدقيق في أسماء المرشحين تتم من قبل قانونية البرلمان ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين، ومن ثم تذهب إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى" مضيفة أن " رئاسة مجلس النواب العراقي لم تحدد حتى الآن موعدًا جديدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي سياق متصل، قال المحلل العراقي علي البيدر، أن الرئيس العراقي برهم صالح هو الأوفر حظا حتى الآن في الفوز في الانتخابات الرئاسية العراقية القادمة، حال ترشحه.

وأضاف المحلل العراقي، إن الرئيس العراقي شخصية معتدلة ومثقفة، ويمتلك الكثير من الخبرة والكاريزما لشغل هذا المنصب اضافة الى تمتعه بدعم شعبي وسياسي كبير.

وتابع "البيدر" أن الرئيس العراقي له رؤية اصلاحية كبيرة للعراق، مؤكدا أن صالح له حضور سياسي كبير فضلا عن اهتمامه  بقضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا والتفاصيل، التي أهملتها السلطات والحكومات السابقة في العراق مثل حرية التعبير والرأي.

وسبق وأعلن محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب،عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

و قال "الحلبوسي"، خلال جلسة برلمانية بعد انتخابه رئيسًا للمجلس، إنه "يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا وفقًا للتوقيتات الدستورية"، فيما قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

مجلس النواب العراقي منصب رئيس الجمهورية النواب العراقي العراق الانتخابات

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وائل لطفي

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