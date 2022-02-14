الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حرمتني من المخدرات».. النيابة تستمع لأقوال المتهم بذبح زوجته في دار السلام

ذبح
ذبح

تستمع نيابة دار السلام لأقوال المتهم بذبح زوجته وإشعال النيران في جسدها بمنطقة دار السلام.

وأقر المتهم في وقت سابق، بتفاصيل جريمته أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم، إنه أثناء عمله كبائع متجول في منطقة العتبة تعرف على المجني عليها، ونشبت بينهما قصة حب استمرت سنة، حتى تزوجها منذ 3 أشهر.

وأضاف أن الخلافات بدأت بينهما بعد 15 يومًا فقط من الزواج بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، وأنه في يوم الواقعة طلب من زوجته 200 جنيه لشراء المخدرات فرفضت خاصة أنه وعدها بالتوقف عن تعاطي المخدرات.

مُشيرًا إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب، ثم دخل المطبخ وأحضر سكينًا وهددها بالذبح إذا امتنعت عن إعطائه المال، إلا أنها رفضت فقام بذبحها وإشعال النيران بجسدها، وأخذ الأموال وفر هاربًا.

وتلقَّى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بتلقيه إشارةً من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثة سيدة تدعى "نورا محمود إبراهيم"، 28 سنة، بائعة متجولة بالعتبة، ومقيمة شارع حسانين دسوقي بحدائق المعادي، مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجَ الضحية ويدعى "أحمد. م"، 35 سنة بائع متجول بالعتبة، ومقيم بنفس العنوان، سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا مخدرات.

تم تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على السكين المستخدمة في الواقعة.

قسم شرطة جنوب القاهرة دار السلام مباحث القاهرة مواطن النيران تعرف علي المتهم بذبح زوجته النيابة العامة اعترافات تفصيلية

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