البنتاجون يرفض تأكيد تحريك روسيا لقواتها للهجوم على أوكرانيا

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الاثنين، رفض تأكيد أو نفي تحريك روسيا لقواتها للوضعية الهجومية نحو أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إنهم لا يعتقدون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخذ قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا، رغم ان بوتين عزز من قوات بلاده عند حدود أوكرانيا بحسب المتحدث الأمريكي.

يأتي ذلك بعد تقارير أمريكية أكدت تحويل روسيا لقواتها نحو الهجوم على أوكرانيا.

وأكد جون كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي سيتوجه إلى دول شرق أوروبا لزيارة القوات الأمريكية هناك وسيلتقي وزيري دفاع بولندا وليتوانيا خلال جولته.

وأضاف جون كيربي "الرئيس بايدن أوضح أن أي تدخل في أوكرنيا سترد عليه الولايات المتحدة بسرعة، كما أن روسيا مستمرة في حشد مزيد من قواتها قرب أوكرانيا".

وشدد المتحدث باسم الدفاع الأمريكي على أن العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا يمكن أن يحدث في أي يوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أكد في وقت سابق اليوم ان أي غزو روسي لأوكرانيا سيقابل برد قوي ومنسق وسريع.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني على التزام الولايات المتحدة وشركائها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

فيما قال الرئيس الأوكراني اليوم إنه من الضروري أن يتمكنوا من شراء أسلحة لصد العدوان الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن خط نورد ستريم 2 سلاح جيوسياسي.

فيما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا لاغتنام "عروض الحوار" بشأن الأزمة الأوكرانية مطالبا موسكو بـ"إشارات فورية لخفض التوتر" في النزاع حول أوكرانيا.

وحذر شولتس من أن أي عدوان عسكري جديد سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا، مشددا عى أن الوضع بين روسيا وأوكرانيا لا يزال خطيرا جدا.