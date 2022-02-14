حبس المتهمين بحرق سائق «توك توك» خلال مشاجرة فى بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 متهمين بالشروع في قتل سائق دراجة نارية توك توك، وإضرام النيران به بسبب خلافات خلافات سابقة في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهمين بحرق سائق “توك توك”، خلال مشاجرة في أحد شوارع بولاق الدكرور، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم، وإصابة شخص بحروق نتيجة إشعال النار به.

وتبين من تحريات المباحث قيام 3 أشخاص بالاعتداء على سائق “توك توك”، وقيام أحدهم بإلقاء كمية من البنزين على جسده وإشعال النيران به، مما أدى لإصابته بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وحالته الصحية مستقرة.

وبتقنين الإجراءات نجحت قوة من ضباط مباحث القسم في القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.