الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عايدة كامل عاشت هنا.. التنسيق الحضاري يضع لافتة على باب منزلها

الأمين العام للمجلس
الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، استكمال مشروع «عاش هنا» ويهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا في استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها، وستظل بصماتهم نبراسًا للأجيال القادمة.

وفي إطار هذا المشروع وضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لافتة للفنانة الراحلة عايدة كامل على منزلها الذي يقع 45 شارع الرشيد العجوزة.

من جانبه، وجه الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الشكر لكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على اللافتة التي تحمل أسم والدته الفنانة عايدة كامل؛ حيث كتب معلقاً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تخليداً لذكرى من عاشوا بيننا.. وتركوا فينا اثراً.. مبادرة "عاش هنا".. عاشت هناك.. وغادرت.. وبقي الأثر.. رحمك الله رحمة واسعة يا أغلى الناس".

وغيب الموت الفنانة المصرية عايدة كامل صباح اليوم 7 سبتمبر 2020، إثر تعرضها لأزمة صحية ودخولها إلى المستشفى منتصف الشهر الماضي، عن عمر يناهز الـ 89.

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عاش هنا عايدة كامل الدكتور هشام عزمي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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