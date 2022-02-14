الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بحرق سائق «توك توك» خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهمين بحرق سائق “توك توك”، خلال مشاجرة في أحد شوارع بولاق الدكرور، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم، وإصابة شخص بحروق نتيجة إشعال النار به.

وتبين من تحريات المباحث قيام 3 أشخاص بالاعتداء على سائق “توك توك”، وقيام أحدهم بإلقاء كمية من البنزين على جسده وأشعال النيران به، مما أدى لإصابته بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وحالته الصحية مستقرة.

وبتقنين الإجراءات نجحت قوة من ضباط مباحث القسم في القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة المتهمين حرق سائق توك توك البنزين بولاق الدكرور

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وائل لطفي

الفن المصرى

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