الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2719 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها المكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2719 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من  مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وأثمرت الحملة عن ضبط 2719 مخالفة مرورية بينها 1179 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1017 مخالفة متنوعة وضبط 82 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و68 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 33 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 49 دراجة غير مرخصة، وتحرير 19 مخالفة ملصقات، و272 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 13600 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 28 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2900 جنيه مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية حملات قائدي المركبات الحركة المرورية 2719 مخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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