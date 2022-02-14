تداول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 30 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة «TRITO NAVIGATOR»، والتي ترفع علم هولندا ويبلغ طولها 118 مترا وبعرض 16 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17056 طنا تشمل: 7966 طن فوسفات و1350 طن مولاس و2717 طن بودرة جبس و500 طن أسمنت و3823 طن رمل و700 طن كسب فول صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43798 طنا تشمل: 1654 طن قمح و189 طن مواسير و14473 طن حديد و364 طن سلاج و663 طن فول و2065 طن خشب زان و23926 طن ذرة و1689 راس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 464 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 458 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وبطاطا وبصل أخضر وبقدونس وخرشوف وخس وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «أعشاب وبصل وبرسيم وحبة البركة وكتان وريحان وسمسم وشمر»، وفواكه «برتقال وبلح وفراولة وماندولين»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر وسريلانكا وإسبانيا وسلوفينيا و روسيا وإنجلترا وهولندا واليونان وفرنسا وأمريكا ومالطا وألمانيا والصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 710 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2910 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136055 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 128222 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1209 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، و1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5766 شاحنة.