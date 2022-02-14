خواتم الخطوبة في عيد الحب (صور)

قال لانداو خبير الماس من الجيل الرابع، إن خواتم الخطبة البيضاوية خالدة وممتعة للغاية، إنها تبدو جميلة في يد الجميع، بالإضافة إلى أنها تظهر وزنها بالقيراط جيدًا، وهي ميزة إضافية.

وأضاف الخبير لموقع «إنسايدر» أنه عندما يتعلق الأمر بالأشكال البيضاوية، فإن اللون هو أهم جانب من جوانب: القص واللون والوضوح والقيراط، فالأشكال البيضاوية جيدة في إخفاء العيوب، لذلك ليس من الضروري البحث عن الماس الصافي تمامًا.

يمكنك الاختيار في عيد الحب من بين تلك الأشكال إذا كنت ستعرضها على شريكك في هذا اليوم المميز

وقال لانداو إن خواتم الخطبة العتيقة ستحظى أيضًا بشعبية هذا العام، وستكون الاتجاه السائد في عيد الحب، فقطع الألماس الأوروبية القديمة، والتي كانت شائعة خلال فترات كثيرة أحد أنواع الطرازات العتيقة التي ستحظى بشعبية هذا العام، ونظرًا لأنها مقطوعة يدويًا، فلا يوجد ماسان عتيقان متماثلان تمامًا".

سيوجد خاتم الخطوبة الزمرد كلاسيكي للغاية، ونرى الكثير من الناس يريدون إضفاء لمسة عصرية على هذا التصميم الأنيق الخالد، إنه رائع للارتداء اليومي، والماس المركيز هو شكل بديل رائع لخاتم الخطوبة لأنه طويل الشكل وليس عميقًا مثل القطع الأخرى، كما أنه أقل تكلفة.

سيوجد أيضا خاتم الخطوبة المركب والبيضاوي المدمج، والمعروف أيضًا باسم "موفال" ، هو قطع فريد من نوعه سيصبح بديلاً شائعًا للبيضاوي، إنه قطعة نادرة للغاية ويصعب الحصول عليه.

ستجد أيضا الخواتم المكونة من حجرين، والمعروفة أيضًا باسم خواتم "Toi et Moi"، هي اتجاه اتفق كل من دور المجوهرات Gottlieb و Landau على أنه سيكون موجودًا في كل مكان هذا العام.

قال Gottlieb إن خاتم الخطوبة المكون من حجرين يسمح للعملاء بالاستمتاع بالماس الذي يريدونه بالظبط، فستجد الماس على شكل كمثرى والذي يبدو أكبر من وزنه بالقيراط بسبب الشكل الممدود.