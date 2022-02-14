الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات جامعة الطفل في مركز الابتكار وريادة الأعمال

البحث العلمي
البحث العلمي

استقبل اليوم مركز الابتكار وريادة الأعمال (iHub) عدد كبير من الأطفال ضمن فعاليات جامعة الطفل، وتنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٥ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، والدكتورة نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

تحت رعاية الدكتور محمد البحيري مدير المركز، استقبلت الأطفال الدكتور وئام محمود، نائب مدير المركز ومنسق منهج ريادة الأعمال، في حضور الدكتور شهيرة سمير والدكتور نهى الرافعي. 

بدء اليوم بإلقاء الدكتور وئام محاضرة تعريفية عن المركز ثم تم تنسيق ورش ريادة الأعمال على مراحل مختلفة بدءًا من كيفية الحصول على أفكار إبداعية جديدة من خلال تطبيق منهجيات تدريب مختلفة مثل الألعاب والنشاط الجماعي، ثم أفضل طريقة لتبادل الأفكار من خلال مجموعة العمل، متبوعة بمقدمة عن تعريف الأنظمة وأنواعها والعصف الذهني العكسي باللعبة والمناقشة والتفكير، والجزء الثاني من ورش العمل ركز على الفكرة باعتبارها العقبة الكبرى التي قد تواجههم من خلال الالعاب الجماعية والتفكير، ثم دعم الثقة من خلال النشاط الجماعي وتعريف النجاح، والتعرف على التحديات والفرص في سوق العمل من خلال فيديوات ممتعة وتم عمل مسابقات لتشجيعهم على الوصول إلى تحقيق احلامهم. والهدف ان يكون هؤلاء الأطفال وشباب المستقبل قادرون على بيع فكرتهم، وزيادة فرصهم في سوق العمل.

وانتهى اليوم بأخذ صورة تذكارية للأطفال مع المنسقين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس.

التعليم العالي التكنولوجيا جامعة عين شمس مسابقات رئيس جامعة العمل سوق العمل أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر ريادة الأعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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وائل لطفي

الفن المصرى

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