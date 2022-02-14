المشدد 15 عامًا لعاطل سرق «توك توك» بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاطلا بالسجن المشدد 15 عاما لقيامه بسرقة توك توك بالإكراه وترويع قائده.

كان قد تلقى اللواء مدير امن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ من سائق توك توك يفيد قيام مجهول بقطع الطريق عليه بمركز منيا القمح وسرقة التوك توك الذى يعمل عليه بالإكراه.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة عاطل وأنه قام باستدراج المجنى عليه بدعوى توصيله لإحدى قرى مركز منيا القمح وفى الطريق طلب منه التوقف لقضاء حاجته وبادر بتهديده بسلاح ناري وأجبره على مغادرة مركبته ثم سارع بسرقتها وفر هاربًا.

فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.