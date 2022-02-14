الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بعين شمس

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير و2 فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية باستخدام فرخى الكربون المضبوطة بحوزتهما بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي تزوير المستندات المحررات الرسمية تقليد الاختام مبالغ مالية القاهرة

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وائل لطفي

الفن المصرى

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