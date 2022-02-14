الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المنفي» يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا لبحث آخر الأوضاع السياسية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اليوم الإثنين، سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو غريمالدي”، لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي.

وقال المجلس في بيان عبر “فيس بوك”، إن اللقاء استعرض جهود المجلس الرئاسي في تعزيز حالة الاستقرار بليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية.

من جهته هنأ رئيس المجلس الرئاسي، سعادة السفير الإيطالي، بمناسبة إعادة انتخاب  "سيرجيو ماتاريلا" رئيساً لإيطاليا لولاية جديدة.

وأكد المنفي على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم، مشيراً إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

ومن جهته عبر السفير الإيطالي، على دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً على ضرورة المحافظة على ما حققه المجلس الرئاسي من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا.

المجلس الرئاسي ليبيا لدى ليبيا بوتشينو المسار السياسي

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وائل لطفي

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