سقوط فتاة من الطابق الثامن بأحد الأبراج الإدارية فى شبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من تحرياتها لكشف غموض واقعة سقوط فتاة من الطابق الثامن بأحد الأبراج الإدارية بمنطقة عرابي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

كان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بسقوط فتاة تدعى "م.ا.ا" 21 سنة، من الطابق الثامن بأحد الأبراج الإدارية بمنطقة عرابي دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادثة، وتم نقل جثة المتوفاة إلى مستشفى ناصر، تحت تصرف النيابة العامة.