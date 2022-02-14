الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

عصر الداتا

إحنا في عصر الداتا يا أستاذ! كتير بـ أسمع الجملة دي وبـ أحسها عاملة زي: الآخر يا حضرات! والواقع إن الواحد بـ يشوف إنه أيون، إحنا في عصر الداتا، لكني خايف جدامن تسطيح فكرة "الداتا" نفسها.
الكلام هنا مش عن حاجة معينة، لكن الكلام دا انتشر بعد كاس الأمم الإفريقية، خصوصا ما تداوله البشر عن إزازة محمد أبو جبل، اللي اتوصفت أوصاف ضخمة زي إنها علمية، وهو دا التفكير السليم وإلخ إلخ.
دا بـ الظبط اللي عايز أتكلم عنه، فكرة إنك تتعامل مع الداتا عموما بـ اعتبارها الحل السحرياللي بـ يقدم حلول سهلة ومباشرة لـ كل حاجة، بينما الأمر مش كدا خالص.
الداتا مهمة. مهمة وضرورية. مهمة وضروية وفاعلة بـ شكل لا تتخيله. لكن الداتا في نهاية الأمرهي "عدة الشغل"إنما الشغل نفسه حاجة تانية، الداتا أرقام صماء لا تمنح دلالة في ذاتها، إنما أهميتهاإنك "ممكن" تستخدمها في استنتاج دلالات.
"ممكن" دي حسب كفاءتك إنت وشطارتك. عشان كدا؛ مش أي حد يبقى محلل أداء، ولا أي سخص قرا رقمين على موقع إحصائي يقدر يصدر أحكام، أو حتى يدي نصايح بناء عليها.
خلينا نضرب مثال وهمي توضيحي، لو أنا مدير مدرسة ولاحظت إنه فيه 100 طالب بـ يزوغوا، فـ جيت قلت أعتمد على الداتا، ولقيت إحصائية، إنه 9 من كل عشرة مزوغين بـ يروحوا السينما، هل دي داتا؟
طبعا داتا، معلومة رقمية مبنية على إحصاء.
كويس، أعمل إيه بقى بيها؟ أفهمها إزاي أصلا؟ هـ ييجي واحد يقول:خلاص، نقفل السينما، بـ ما إنها بـ تتسبب في تزويغ الطلاب، نكلم المحافظ ونخلص الموضوع، وبـ كدا الطلاب هـ يبطلوا تزويغ، أو خلينا قول معظمهم.
دي قراءة. 
بينما ممكن حد تاني يقول: الموضوع مش السينما، هم كدا كدا هـ يزوغوا، السينما أفضل مكان يروحوه، فـ لو قفلنا السينما، هـ يروحوا الغرزة، ودا أسوأ، إحنا لازم ندور على أسباب تانية، لكن الحفاظ على السينما مهم؟
دي قراءة تانية.
واحد تالت يقول: هي فعلا السينما سبب رئيس، طبقا لـ الإحصائية، بس مش الحل نقفل السينما، إنما نعمل لهم سينما في المدرسة، ليها فترات معينة زي الحصص.
واحد رابع هـ يضيف داتا جديدة لـ الداتا المتوفرة، وهي إنه لو 9 من اللي بـ يزوغوابـ يروحوا السينما، 7 منهم بـ يروحوا مع بنات، فـ القصة في البنات مش في السينما، اختيار السينما من جانب الطلاب، لـ إنه مكان مناسب لـ لقاء البنات، فـ إحنا لازم نعيد النظر في العلاقة بين الصبيان والبنات في المرحلة دي.
واحد خامس واحد سادس واحد سابع.
هل دا معناه إنه الإحصائية دي "9 من كل 10 مزوغين بـ يروحوا السينما" مالهاش أي لازمة؟
نيفر! نيفر إيفر فور إيفر! أيا كان القرار اللي هـ نطلع بيه، فـ الإحصائية دي ساعدتنا في اتخاذه، إنما مش لـ وحدها ومش بـ نفسها، لازم نجمع داتا أكتر وأكتر، ونحلل ونحلل ونحلل، ونربط الحاجات بـ بعضها، ونوصل لـ استنتاجات منطقية. منطقية وواقعية، غير كدا دجل، دجل رخيص كمان، والله الموفق والمستعان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«الوزراء»: 284.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 3 سنوات

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رسائل عيد الحب 2022 Valentine day.. وأسباب الاحتفال بهذا اليوم سنويا

فاتح بيرول: مصر تنضم رسميا لوكالة الطاقة الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية