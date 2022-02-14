إحنا في عصر الداتا يا أستاذ! كتير بـ أسمع الجملة دي وبـ أحسها عاملة زي: الآخر يا حضرات! والواقع إن الواحد بـ يشوف إنه أيون، إحنا في عصر الداتا، لكني خايف جدامن تسطيح فكرة "الداتا" نفسها.

الكلام هنا مش عن حاجة معينة، لكن الكلام دا انتشر بعد كاس الأمم الإفريقية، خصوصا ما تداوله البشر عن إزازة محمد أبو جبل، اللي اتوصفت أوصاف ضخمة زي إنها علمية، وهو دا التفكير السليم وإلخ إلخ.

دا بـ الظبط اللي عايز أتكلم عنه، فكرة إنك تتعامل مع الداتا عموما بـ اعتبارها الحل السحرياللي بـ يقدم حلول سهلة ومباشرة لـ كل حاجة، بينما الأمر مش كدا خالص.

الداتا مهمة. مهمة وضرورية. مهمة وضروية وفاعلة بـ شكل لا تتخيله. لكن الداتا في نهاية الأمرهي "عدة الشغل"إنما الشغل نفسه حاجة تانية، الداتا أرقام صماء لا تمنح دلالة في ذاتها، إنما أهميتهاإنك "ممكن" تستخدمها في استنتاج دلالات.

"ممكن" دي حسب كفاءتك إنت وشطارتك. عشان كدا؛ مش أي حد يبقى محلل أداء، ولا أي سخص قرا رقمين على موقع إحصائي يقدر يصدر أحكام، أو حتى يدي نصايح بناء عليها.

خلينا نضرب مثال وهمي توضيحي، لو أنا مدير مدرسة ولاحظت إنه فيه 100 طالب بـ يزوغوا، فـ جيت قلت أعتمد على الداتا، ولقيت إحصائية، إنه 9 من كل عشرة مزوغين بـ يروحوا السينما، هل دي داتا؟

طبعا داتا، معلومة رقمية مبنية على إحصاء.

كويس، أعمل إيه بقى بيها؟ أفهمها إزاي أصلا؟ هـ ييجي واحد يقول:خلاص، نقفل السينما، بـ ما إنها بـ تتسبب في تزويغ الطلاب، نكلم المحافظ ونخلص الموضوع، وبـ كدا الطلاب هـ يبطلوا تزويغ، أو خلينا قول معظمهم.

دي قراءة.

بينما ممكن حد تاني يقول: الموضوع مش السينما، هم كدا كدا هـ يزوغوا، السينما أفضل مكان يروحوه، فـ لو قفلنا السينما، هـ يروحوا الغرزة، ودا أسوأ، إحنا لازم ندور على أسباب تانية، لكن الحفاظ على السينما مهم؟

دي قراءة تانية.

واحد تالت يقول: هي فعلا السينما سبب رئيس، طبقا لـ الإحصائية، بس مش الحل نقفل السينما، إنما نعمل لهم سينما في المدرسة، ليها فترات معينة زي الحصص.

واحد رابع هـ يضيف داتا جديدة لـ الداتا المتوفرة، وهي إنه لو 9 من اللي بـ يزوغوابـ يروحوا السينما، 7 منهم بـ يروحوا مع بنات، فـ القصة في البنات مش في السينما، اختيار السينما من جانب الطلاب، لـ إنه مكان مناسب لـ لقاء البنات، فـ إحنا لازم نعيد النظر في العلاقة بين الصبيان والبنات في المرحلة دي.

واحد خامس واحد سادس واحد سابع.

هل دا معناه إنه الإحصائية دي "9 من كل 10 مزوغين بـ يروحوا السينما" مالهاش أي لازمة؟

نيفر! نيفر إيفر فور إيفر! أيا كان القرار اللي هـ نطلع بيه، فـ الإحصائية دي ساعدتنا في اتخاذه، إنما مش لـ وحدها ومش بـ نفسها، لازم نجمع داتا أكتر وأكتر، ونحلل ونحلل ونحلل، ونربط الحاجات بـ بعضها، ونوصل لـ استنتاجات منطقية. منطقية وواقعية، غير كدا دجل، دجل رخيص كمان، والله الموفق والمستعان