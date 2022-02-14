«الصحة» تقدم نشرة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمى للصرع

قدمت وزارة الصحة والسكان نشرة توعوية بمرض الصرع، بالتزامن مع اليوم العالمى للصرع، لافتة إلى أن المرض يصيب المخ، كما يحتاج الشخص المصاب به إلى رعاية خاصة.

وكشفت عن علامات وأعراض نوبات الصرع، لافتة إلى أن خصائص النوبات تتوقف على الموضع فى المخ، والذى يبدأ فيه الاضطراب، وعلى مدى انتشاره.

وأشارت إلى أن الأعراض المؤقتة تشمل: فقدان الإدراك أو الوعى، واضطراب الحركة والإحساس، بما فى ذلك الرؤية والسمع والتذوق والحالة المزاجية وغيرها من الوظائف الإدراكية.

وقالت إن الأشخاص المصابين بالنوبات يتعرضون إلى الكسور والكدمات الناتجة عن الإصابات المتعلقة بالنوبات، وزيادة معدلات الاعتلالات النفسية، بما فى ذلك القلق والاكتئاب.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع أطباء الصحة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للاستفسارات والاستشارات الطبية من خلال الرقم: ١٦٣٢٨.