الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خطأ طبى يفقد فتاة جميع أسنانها بالعجوزة

خطأ طبي يفقد فتاة
خطأ طبي يفقد فتاة جميع أسنانها

قررت محكمة جنح العجوزة اليوم، تأجيل محاكمة الطبيب م ج لجلسة 28 فبراير للاطلاع والاستعداد والمرافعة، وذلك على خلفيه اتهامه بالتسبب في فقد المجني عليها س. ر لجميع أسنانها، وحدوث تلفيات بالفك وتآكل بعظام الفك والجمجمة، كما ورد بتقرير الطب الشرعي، وذلك في الجنحة رقم 1667 لسنة 2022 جنح العجوزة. 

تعود أوراق القضية إلى العام الماضي، حينما ذهبت المجني عليها إلى المركز الطبي الخاص بالمتهم، لخلع ضرس وتركيب دعامة، فقام المتهم ببرد أسنانها بردا جائرا؛ تسبب في التهابات وجروح أفقدها جميع أسنانها، وتعدى إلى ضمور العصب والتهاب الفك وعضم الجمجمة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى؛ قضت محكمة مستأنف جنح طلخا في مدينة المنصورة الأربعاء الماضي، ببراءة طبيب من اتهامه بالإهمال الطبي ونسيان فوطة داخل بطن مريضة، عقب إجراء جراحة قيصرية لها منذ عامين، في القضية التي حملت رقم رقم 12700 جنح نبروه.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما اتهمت سيدة الطبيب س.ا، بالإهمال الطبي ونسيان فوطة ببطنها عقب إجرائه عملية ولادة قيصرية لها في عام 2019 بأحد مستشفيات نبروه، وبعد أسبوعين أصيبت بارتفاع في درجة حرارة وآلام بالبطن وتم تشخيصها باعتبارها تجمعا دمويا بتجويف البطن، وتم إجراء جراحة أخرى وتم تفريغ التجمع والتأكيد بعدم وجود فوطة.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن تشخيص الطبيب المشكو في حقه سليم من الناحية الطبية، وكذلك جميع الخطوات سليمة، وأن ما حدث من تجمع دموي يعتبر من المضاعفات الوارد حدوثها، وليس للطبيب دخل فيها، وعدم وجود سند فني يمكن التعويل عليه، لإثبات ثمة مسئولية أو خطأ فني أو مهني من جانب الطبيب تجاه المريضة.

محكمة جنح العجوزة محاكمة الطبيب لفيات بالفك عظام الفك تقرير الطب الشرعي

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وائل لطفي

الفن المصرى

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