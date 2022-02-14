ضبط 155 سلاح ناري وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 155 قطعة سلاح ناري، و217 قضية مخدرات، وتنفيذ 63644 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، و217 قضية مخدرات بإجمالي 231 متهمًا، وضبط 35 متهمًا هاربًا، و 20 متهمًا في أعمال بلطجة، و 176 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22625 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.