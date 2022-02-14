الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بث مباشر.. صلاة الجنازة على الأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

صلاة الجنازة علي
صلاة الجنازة علي الانبا لوكاس

وسط حشد غفير أقيمت صلاة الجنازة على نيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس مطران ابنوب والفتح واسيوط الجديد وسط حضور قيادات الأزهر الشريف وعدد من أعضاء مجلس النواب بمطرانية أسيوط الجديدة.

وقد وصل جثمان الأنبا لوكاس مساء أمس استعدادا لصلاة الجنازة صباح اليوم بحضور غفير من شعب الكنيسة والكنائس المختلفة علي مستوي المحافظة.

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وحضر الصلاة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خالص التعازي لوفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى المعلق بجبل أبنوب، والذى توفى عن عمر تجاوز 72 سنة،  مقدماً خالص التعازى لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح ولجميع شعب الكنيسة الارثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد محافظ أسيوط أن الفقيد الراحل لعب دورهًا هامًا في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والإسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الأفراح والأحزان كنسيج واحد.

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وقدم محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الفقيد الراحل ،ولشعب الكنيسة ، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

كانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر قد اعلنت عن نياحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيو ط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل ابنوب ، وقالت عنه " رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز ٧٢ سنة، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها ٣٦ سنة أسقفًا، حيث ولد يوم ٥ نوفمبر ١٩٤٩ وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ٢٣مارس ١٩٧٧ وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة ٢٢ يونيو ١٩٨٦  " ، كما تم تعيينه رئيساً لبيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط.

بث مباشر

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الفن المصرى

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