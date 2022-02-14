الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حياة كريمة بالمنوفية.. حملات توعية وطرق أبواب فى ساحل الجوابر

حملات طرق الابواب
حملات طرق الابواب

أشار الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بتنظيم حملات توعية وميدانية وطرق ابواب بقرية ساحل الجوابر التابعة لمركز الشهداء ضمن مبادرة حياة كريمة ، وذلك لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها

واضاف نجيب ، ان الحملة شملت العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية بقرى ساحل الجوابر مركز الشهداء ، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل ، وتوزيع بروشورات وملصقات ، وعمل حملات استقصاء رأي المواطنين مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥للإبلاغ عن الشكاوي ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي .

وأكد رئيس الشركة ، على أهمية الدور الذي يقدمه فريق العمل الخدمي والمجتمعي لمبادرة حياة كريمة بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، 

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.

المنوفية محافظة حملة خدمات الصرف الصحي عمري مستوى رشيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال مؤتمر «إيجبس 2022»

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة الساعات المقبلة

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

بدء فض أحراز قضية الآثار.. ودفاع علاء حسانين يطلب التأجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية