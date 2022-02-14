الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل سنه لإدانته بالتعدي على طالبة في حلوان

حبس عامل
حبس عامل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل لإدانته بالتعدي على طالبة بالحبس سنة مع الشغل.   

وصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و هاني حموده .

كشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية أن المتهم علاء .ع ، 18 سنة ، عامل قام بخطف المجني عليها منار .م من غير تحايل أو إكراه بان قام على اثر علاقة غرامية بينهما باستدراجها إلى مسكنه بزعم الاختلاء بها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى من انه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة او تهديد بأن ظل يغازلها حتى افقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوق جسدها مواقعا إياها وفض بذلك غشاء بكارتها محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أتم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269 / 1 من قانون العقوبات حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

الحبس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد احمد عطية عامل خطف طالبة علاقة غرامية

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الفن المصرى

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