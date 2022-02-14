الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب كافيه قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بالنزهة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الإثنين، من القبض على صاحب كافيه بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة والتعدي عليها بسلاح أبيض داخل شقتهما، ونتج عنها وفاتها ونُقِلًت إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في النزهة وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبيَّن من خلال التحريات الأولية، أن زوجها قام بقتلها وتعدى عليها بسلاح أبيض، ونتج عنها وفاتها في الحال بعد إصابتها بجروح في الرقبة وطعنات في الجسد ونُقِلَت إلى المستشفي، ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها.

القاهرة صاحب كافيه قتل زوجته خلافات أسرية جثة سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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