الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مش شرط اللون الأحمر .. أبرز الألوان التي تتماشى في يوم عيد الحب

الألوان التي تتماشى
الألوان التي تتماشى في يوم عيد الحب

يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بعيد الحب في جميع انحاء العالم، و عيد الحب له معنى فريد بالنسبة للعشاق ، وفي هذا تسعي كل فتاة للظهور بشكل ملفنت ومختلف مع شريكها، و  هناك عدة طرق لارتداء الملابس في هذا اليوم المهم ، ويرتبط عيد الحب تقليديًا بالألوان الوردي والأحمر ، ولكن هناك ألوان أخرى تثير أيضًا مشاعر الحب في عيد الحب.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “hellomagazine ” ألوان  تثير مشاعر الحب في عيد الحب.

اللون الذهبي  الوردي
 

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قد يكون اللون  الوردي لونًا رائعًا لعيد الحب، استبدل اللون الوردي بالذهب الوردي هذا العام، و يعتبر الذهب الوردي طريقة رائعة لإضافة بريق غير متوقع إلى إطلالتك ، سواء كان ذلك بإكسسوارات أو بلوزة، و الذهب الوردي له إحساس عتيق به وأناقة نادراً ما توجد في ألوان أخرى إنها لمسة جديدة مغرية من الذهب الأصفر.

أحادي اللون

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كل شخص يبدو رائعا بالأسود والأبيض، الفستان الأبيض بالكامل أنيق للغاية ، ويمكنك ارتدائه في عيد الحب بسهولة. على الرغم من أن اللون الأسود بالتأكيد ليس هو اللون الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند التفكير في عيد الحب ، إلا أنه يمكن أن يكون اختيارًا ممتازًا ليومك الخاص لأننا جميعًا نعرف كم هو خالد وحسي. كل تركيبة الأسود أو الأسود والأبيض لا تخرج أبدًا عن الأناقة. أنت على استعداد للذهاب إذا أنهيت مظهرك بشفة حمراء نابضة بالحياة.

 


بورجوندي


 

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بورجوندي هو نسخة مختلفة عن اللون الأحمر التقليدي لعيد الحب، إنه ظل أنيق وقابل للتكيف يبدو جيدًا على الجميع. سيُظهر هذا اللون جانبك المشرق ، مما يجعلك تبدو أنثويًا وقويًا وآسرًا، سارت الأمور بشكل جيد مع كل من الألوان الزاهية والداكنة. يمكن استخدام هذا اللون مع أقمشة مختلفة مثل المخمل أو الملحقات الخاصة بك للعب بهذا اللون.
 


خبازي
 

ريا كابور



البنفسجي هو لون رومانسي يبدو رائعًا بدرجات اللون الوردي والأنماط الزاهية كما أنه يبدو جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأقمشة والقوام. Mauve هي واحدة من أفخم درجات الألوان ، وللحصول على أقصى استفادة منها ، احصل على الظل المناسب لمظهرك. إذا كانت بشرتك أغمق ، اختاري درجات أغمق ، وإذا كانت بشرتك أفتح ، اختاري نغمات أفتح، إن أكثر الطرق التي لا تصدق لارتداء البنفسجي هي استخدام مجموعة ألوان أو مظهر أحادي اللون ، مما يضفي على هذه الألوان الناعمة مظهرًا رائعًا. يمكن أيضًا خلط الكريمات الكلاسيكية بالأبيض والأسود والأصفر والوردي الساخن والأزرق الساطع.
 


مشمش


 

كارينا كابور خان إن جوري ناينيكا


المشمش هو رفيق الخوخ الأقل شهرة ولكنه ربما يكون أكثر دقة، إنه لون مرتبط بالحظ السعيد والسرور والحب الصادق، يمثل زهر المشمش الذهبي الملوك والثراء، مما يجعله اختيارًا ممتازًا للاحتفال بعيد الحب، ستبدو الملابس ذات لون المشمش رائعة بمكياج عاري بسيط وأحمر شفاه داكن وأحذية سوداء.

عيد الحب اللون الذهبي الوردي طرق لارتداء الملابس اليوم 14 فبراير جميع أنحاء العالم لظهور بشكل ملفنت

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وائل لطفي

الفن المصرى

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