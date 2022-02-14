بيليه يعود إلى المستشفى من أجل المزيد من العلاج الكيماوى

قال أسطورة كرة القدم بيليه لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس ومنتخب البرازيل السابق إنه عاد إلى المستشفى من أجل جولة جديدة من علاج ورم في القولون.



وخضع بيليه (81 عاما) لعملية جراحية لإزالة ورم في سبتمبر 2021 ويخضع للعلاج في مستشفى في ساو باولو بشكل منتظم منذ ذلك الحين.



ونشر بيليه صورة له على إنستجرام وهو يبتسم إلى جانب رسالة تعامل دخوله الأخير إلى المستشفى على أنه أمر معتاد.



وكتب الفائز بكأس العالم ثلاث مرات "أصدقائي، كما كنت أفعل شهريا، سأذهب إلى المستشفى لمواصلة علاجي".



وعانى بيليه، الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.



وقلل بيليه من ظهوره العلني لكنه ظل نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي وقت سابق ، قطع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "خطوات عدة" في مرحلة التعافي في المستشفى بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون بحسب ما كتبت ابنته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت كيلي ناسيمنتو ف: "في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة".

وكانت كيلي نشرت الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس، الذي تألق معه في الفترة بين 1956 و1974، قبل أن ينضم إلى فريق كوسموس نيويورك الأميركي في نهاية مسيرته الكروية.

كما قام بيليه بحسه الفكاهي المعتاد بنشر مقطع فيديو الثلاثاء يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية.

وكتب بيليه البالغ 80 عامًا في صفحته على إنستغرام: "أصدقائي، أرسل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم. أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني أشعر بتحسن قليل كل يوم. من خلال ممارستي رياضة الدراجات الهوائية، وبهذه الطريقة، سأعود قريبًا إلى سانتوس" في ساو باولو حيث يقطن.

