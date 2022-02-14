اليوم.. تجنيز الأنبا لوكاس فى إيبارشيته ودفنه بالدير المعلق

قررت إيبارشية أبنوب والفتح أن تُصلَى صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الساعة ١٢ ظهر اليوم الإثنين في كاتدرائية الكاروز مارمرقس الرسول بأسيوط الجديدة.

كانت مطرانية أبنوب أصدرت بيانًا أمس حوى تفاصيل ترتيبات استقبال الجثمان والصلوات ومقر دفنه، حيث من المنتظر أن يصل الجثمان مساء اليوم إلى أسيوط الجديدة ليحضر تسبحة نصف الليل، ثم القداس الإلهي في السابعة من صباح اليوم الاثنين، لتبدأ بعدها صلوات التجنيز في الثانية عشرة ظهرًا، ينقل بعدها الجثمان إلى دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب ليودع في المدفن الذي تم تجهيزه هناك خصيصًا لنيافته. بينما تصلى صلاة الثالث في العاشرة من صباح غدٍ الثلاثاء بكاتدرائية الشهيد ماريوحنا المعمدان بأبنوب، والعزاء في مدينة أسيوط الجديدة من الساعة الثالثة وحتى التاسعة مساء الثلاثاء.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، في الواحدة من بعد ظهر امس، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا لوكاس، بمشاركة عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة، وتحركت عقب انتهاء الصلوات سيارة حاملة جثمان الأسقف الجليل المتنيح، متجهة إلى مقر ايبارشيته.

وعن الأنبا لوكاس قال قداسة البابا: "نودعه أسقفًا محبًّا محبوبًا عاش بيننا، وتميز بالاهتمام الشديد بإيبارشيته لكي ينميها روحيًا، وكان حريصًا على مشاركة أبناء الإيبارشية وكهنتها في كل الفعاليات الكنسية، كما اهتم بدير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، ونجح في إعادة الحياة الرهبانية إليه، كما شارك في العديد من اللجان المجمعية مثل لجان الرعاية، الأسرة، شؤون الإيبارشيات وشئون الأديرة".

وأضاف: "أقام علاقات متميزة مع كل المسئولين في محافظة أسيوط، واختير رئيسًا لبيت العائلة في أسيوط".

ورقد نيافة الأنبا لوكاس في الرب مساء أمس عن عمر ناهز ٧٢ سنة، بعد صراع طويل مع المرض، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها ٣٦ سنة أسقفًا.