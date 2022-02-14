زيلينسكى: زيارة الرئيس الأمريكى لكييف عامل تهدئة

قال مكتب رئيس الدولة في أوكرانيا، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف.

وذكر المكتب أمس الأحد عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، أن زيلينسكي أعرب خلال الاتصال عن أمله في أن زيارة بايدن في الأيام المقبلة، ستساعد على التهدئة.

وقال زيلينسكي لنظيره الأمريكي: "أنا مقتنع بأن وصولكم إلى كييف في الأيام المقبلة، عامل حاسم لتحقيق الاستقرار، وسيكون إشارة قوية وسيسهم في التهدئة".

كما أكد زيلينسكي لبايدن أن العاصمة الأوكرانية والمدن الرئيسية في البلاد آمنة.

وأضاف رئيس أوكرانيا: "دعونا نوقف أي تصعيد تجاه أوكرانيا. عاصمة أوكرانيا -كييف والمدن الأخرى في بلادنا - خاركوف ولفوف ودنيبر وأوديسا - آمنة وتحت حماية موثوقة".

وأشار زيلينسكي إلى أن الجانب الأوكراني، "يتفهم كل المخاطر الحالية ومستعد لأي تطور للوضع".

وقال مكتب رئيس الدولة في أوكرانيا: "تم تركيز الاهتمام على الخطوات المتخذة لخفض التصعيد وتحقيق السلام في إطار جميع أشكال التفاوض المتاحة. وأشار زيلينسكي إلى أهمية جهود الولايات المتحدة في توطيد الدعم الدولي لأوكرانيا".

وشدد زيلينسكي على أهمية خطوات، الولايات المتحدة والشركاء الآخرين الذين يواصلون تقديم الدعم "الفعال" إلى بلاده.

و علي صعيد آخر ، أكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن "رباعية نورماندي" للتسوية الأوكرانية، فشلت في التوصل إلى بيان مشترك عن مفاوضات اليوم في برلين.

وقال: "لم نتمكن اليوم من التوصل إلى أي وثيقة مشتركة، فيما استمرت هذه المفاوضات لمدة تسع ساعات تقريبا".

وأضاف: "أود أن أقول إنه من الأجدى أن تكون هناك أيضا رغبة في الاتفاق على شيء ما، ولكن اليوم حدث ما حدث".

من جهته، أعلن نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك في وقت سابق، أن مستشاري قادة بلدان "مجموعة نورماندي" التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، فشلوا في تقريب وجهات النظر تجاه التسوية الأوكرانية.

وقال: "الجانب الأوكراني رفض صيغة "نورماندي" المقتبسة من اتفاقات مينسك عند صياغة البيان".

وشدد كوزاك على أن "موسكو تأمل في أن تتحلى كييف بالحكمة اللازمة لعدم الإقدام على أي خطوات عدائية" تجاه دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأضاف: "التقدم في مفاوضات مينسك والذي لم يحدث منذ ثماني سنوات، لا يمكن تحقيقه إلا بموقف موحد لجميع المشاركين في صيغة (نورماندي)".