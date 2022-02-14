اليمن: الألغام من أخطر جرائم الحرب لمليشيا الحوثى الإرهابية

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن كميات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، قبل دحرها من المناطق المحررة مؤخرا في محافظتي شبوة ومارب، تكشف همجيتها ودمويتها واجرامها بحق اليمنيين.



وأوضح معمر الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني والصخور، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني. ‏



وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الفضائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة المسئولين عنها من قيادات المليشيا باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.



وأشار إلى أن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، وراح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأكد الإرياني أن استخدام مليشيا الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكل خطرا مستداما يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية. ‏

وعلى صعيد آخر، دعت اليمن، مواطنيها المقيمين في دولة أوكرانيا إلى مغادرتها، والراغبين في السفر إليها على تأجيله في الوقت الراهن.

وحثت السفارة اليمنية في وارسو، جميع مواطني اليمن الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، كما دعت اليمنيين المتواجدين داخل الأراضي الأوكرانية والذين ليس لديهم أعمال ضرورية إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية، وذلك حرصاً على سلامتهم.

ونشرت السفارة في موقعها الرسمي على الانترنت رابطا لليمنيين المتواجدين داخل الأراضي الأوكرانية لتسجيل بياناتهم.

كان عدد من دول عربية دعت، في وقت سابق، رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرتها، كما حثت الراغبين في السفر إليها على تأجيله.

ونصحت أوكرانيا شركات الطيران بتجنب التحليق فوق البحر الأسود اعتبارا من يوم الإثنين حتى يوم السبت بسبب المناورات البحرية الروسية التي ستجرى هناك.