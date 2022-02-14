«أكبر موقع لدفن الحيوانات».. «المونيتور» يشيد بمقبرة هرموبوليس فى تونة الجبل

أشاد موقع "المونيتور" الأمريكي بمقبرة “هرموبوليس” في تونة الجبل بمركز ملوي محافظة النيا، معتبرة أنها أكبر موقع لدفن الحيوانات على الإطلاق.

وتعرف تونا الجبل باسم مقبرة هرموبوليس، وتشتهر "مدينة الموتى" بمقبرة كبيرة للحيوانات المحنطة تم إنشاؤها منذ ألفي عام.

وقال مجدي شاكر، كبير علماء الآثار في وزارة السياحة والآثار، لـ "المونيتور": "بدأت أعمال التنقيب والبحث في منطقة تونة الجبل منذ ما يقرب من 100 عام على يد عالم الآثار الألماني غونتر رويدر وعالم الآثار المصري الشهير سامي جبرة.

وأوضح شاكر أن قرية تونا الجبل تقع غرب مدينة ملاوي وغرب هرموبوليس، وكانت عاصمة الإقليم الخامس عشر للصعيد المصري، وكانت تسمى في الأصل "البلدات" في العصر الفرعوني و"تحنت" في العصر الروماني والاسمان يعنيان "نعمة".

وأضاف شاكر أن تونة الجبل تتميز بغرف جنائزية مزينة بمزيج من الفن اليوناني والمصري القديم، "أصبحت المنطقة أكثر شهرة مع الاكتشافات الجديدة ولم تكشف قرية تونة الجبل بعد عن كل أسرارها".

وقال شاكر: "إنه يعتقد أن موقع دفن الحيوانات هو الأكبر على الإطلاق، تضم أربعة سراديب الموتى الكبيرة مع صالات عرض ضخمة منحوتة في الصخر، كان المصريون القدماء يدفنون بقايا طيور أبو منجل والقرود المحنطة داخل تلك المعارض".

وأضاف: “المقبرة مقسمة إلى أربعة أجزاء، أقدمها يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين”، يوجد داخل المقبرة طريقان رئيسيان وممرات أخرى أصغر مع قاعات كبيرة على كل جانب، حيث سيتم استقبال أصحاب الطيور، عند المدخل كان هناك معبد به مذبح حجري صغير كان يستخدم خلال الطقوس الجنائزية الخاصة بطائر أبو منجل والبابون".

وقالت صباح عبد الرازق، مدير المتحف المصري لـ "المونيتور"، إن منطقة تونة الجبل تقدم سجلاً تاريخياً للعمارة القديمة والتوابيت وتماثيل الآلهة والتماثيل البشرية والفخار والأواني الحجرية والزجاجية والمجوهرات والمومياوات والبرديات والمصابيح والأدوات الجراحية والساعة المائية والتحف الأخرى، متابعة: "كل هذا يدل على ثراء وتنوع الموقع" والبحث الأثري الذي تم إجراؤه هناك يجعله "أحد المواقع الأثرية الرئيسية في مصر".

وأشارت عبد الرازق إلى أن مقبرة الحيوانات المقدسة تتكون من سراديب وممرات سفلية تمتد لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات (ستة أميال)، "تم العثور فيها على الآلاف من طيور أبو منجل والبابون المحنطة، رمز الإله تحوت. يحتوي الموقع أيضًا على أنقاض معبد تحوت الكبير والمساكن التي كان يسكنها الكهنة المسؤولون عن الجنازة والطقوس في هذا المعبد. تم تكريس معبد آخر لإله البابون بالقرب من مدخل مقبرة الحيوانات المقدسة ".

وأوضحت عبد الرازق: "كانت الحيوانات في مصر القديمة تُقدَّر كآلهة قبلية، وكان دفنها طقسًا دينيًا مهمًا خلال تلك الحقبة التاريخية. ولعل من أكثر السمات المميزة للآلهة المصرية تصويرها برؤوس الطيور والحيوانات الأخرى. "حوالي 800 قبل الميلاد وبعد ذلك تم تحنيط العديد من الحيوانات المقدسة ودفنها في مقابر مخصصة لها في أماكن مقدسة في أجزاء مختلفة من البلاد ".

وتابعت: "في بعض الحالات، كان هناك حيوان معين، مثل العجل أبيس، الذي قدسه الإله بتاح، يعتبر مقدسًا. في بعض الأحيان، كانت الحيوانات المقدسة تشمل جميع الأعضاء الآخرين من النوع. على سبيل المثال، كان البابون وطائر أبو منجل حيوانان مقدسان للإله تحوت ، في حين أن القطط كانت الحيوان المقدس للإله باستت".

وأوضحت سليمة إكرام، أستاذة علم الآثار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك أربعة أنواع مختلفة من مومياوات الحيوانات، النوع الأول عبارة عن حيوانات مدللة دفنت مع أصحابها، والثاني حيوانات محنطة وضعت كاملة أو مقطعة في المقبرة كغذاء رمزي للمتوفى في الحياة الأبدية. الثالثة كانت حيوانات مقدسة، والرابعة كانت ذبائح".

وقالت إكرام لـ "المونيتور": “تم تحنيط الحيوانات بنفس طريقة المومياوات البشرية ، مع بعض التعديلات. يعتمد التحنيط بشكل أساسي على تجفيف الجسم لمنع انتشار البكتيريا التي تؤدي إلى العفن. عادة ما يفرغ المصريون القدماء الجسد عن طريق عمل فتحة في جانبه الأيسر أو على طول معدته. لتحنيط البشر ، تم تحنيط الأحشاء أيضًا بعد إزالتها من الجسم ووضعها فيه”.