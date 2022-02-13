الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: شن عملية مرتقبة تستهدف موقعًا للحوثيين فى صنعاء

الناطق باسم التحالف
الناطق باسم التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة السعودية، مساء اليوم الأحد، أنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع للحوثيين في صنعاء، مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وأكد التحالف العربي بحسب ما نقلت فضائية الحدث، في خبر عاجل الآن، أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

وطالب التحالف العربي، من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلائها فورا.

وفي ذات السياق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 21 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في حجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- إلى تدمير 12 آلية عسكرية وإحداث خسائر بشرية بصفوف الميليشيات الحوثية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن، في وقت سابق، شن غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس السبت.

وأكد التحالف - في بيان مقتضب نقلته قناة الإخبارية السعودية - أن محاولات المليشيا الحوثية استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي.

التحالف العربي صنعاء موقع للحوثيين مطار أبها الدولي وزارات الدولة اليمنية

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وائل لطفي

الفن المصرى

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