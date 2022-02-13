16 عامًا من المعاناة.. أسرة فلسطينية تستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذ «عمار» (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام القليلة الماضية هاشتاج “انقذوا عمار عرفه..عمار لازم يتعالج”، وسط تعاطف كبير مع الطفل الفلسطيني المصاب بتليف الكبد .



الطفل عمار

"عمار" طفل فلسطينى في الـ16 من عمره، يعاني من تليف الكبد ويحتاج لزراعة كبد، وهو الطفل الثالث والأصغر لأبيه الذي يعمل بجهاز الشرطة الفلسطينية.

الطفل عمار



«الدستور» تواصلت مع أسرة الطفل الفلسطينى فى قطاع غزة، للتعرف على تفاصيل حالته الصحية.

مستندات الطفل



محمد عرفة "أبو عدنان،" شرطي في السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقيم بمخيم الشاطئ فى قطاع غزة، قال إن ابنه عمار يعانى من مرض تليف الكبد منذ أن كان عمره 4 أشهر وهو الآن فى الـ16 من عمره وطوال تلك الفترة لم يستجب عمار للعلاج والأدوية وتدهور وضعه الصحى حاليا، ومع تفاقم حالته الصحية اصبح يعانى من دوالى المعدة من الدرجة الأولى.

مستندات الطفل



وأكد “أبو عدنان”، أن حالة نجله صعبة للغاية، وتحتاج إلى التدخل الجراحى وإجراء العملية الجراحية (زراعة كبد)، مُشيرًا إلى أن إجراء العملية غير متاح بقطاع غزة نظرا لعدم توافر الإمكانيات الخاصة بالعملية الجراحية، مؤكدا أن إجراء مثل تلك العمليات تجرى إما فى الداخل المحتل أو فى جمهورية مصر العربية.

مستندات الطفل



وتابع: “عمار” دخل في غيبوبة الكبد بعد تلفه شبه الكامل، مُعربًا عن أمله فى استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدته وإنقاذ حياة نجله.