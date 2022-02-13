حصاد وزارة الري اليوم.. أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار

شهدت وزارة الري اليوم العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط الدستور الضوء على أبرزها ومنها الآتي:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدفترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ .

انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ تأهيل وتبطين 12 كيلو مترًا، ليصبح الإجمالي43013,37 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف.

من جانبه، قال المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، إن الأعمال المنفذة ضمن المشروع القومي لتأهيلوتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية مهمة.

ولفت إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترات رى المحاصيلالزراعية، وأيضًا توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.



https://www.dostor.org/3712893



قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العملالمناخي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغيرالمناخ ، مضيفاً أن هذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندةالسياسية ، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقةالعربية أو الأفريقية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الأول للجنة العلمية لإسبوع القاهرة الخامس للمياه،وذلك بمشاركة الدكتور عبد القوي خليفة رئيس اللجنة والأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق،وبحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، وأعضاء اللجنة ، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر إكتوبر المقبل.



https://www.dostor.org/3712918





تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك حكومية، فىتنفيذ بروتوكول تأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة، بالإضافة إلى تحديث نظم الري بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، وذلك ضمنالمبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة وتطبيقات الرى الذكى لترشيد إستهلاك المياه.

وتفقد المهندس ايمن امين عبد السلام مدير عام الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل المساقي الخاصة بالاراضى القديمة، ومنها تأهيل المساقى الخاصة الاخذة من ترع الرى بمحافظة اسيوط بطول60,9 كيلو متر، بالإضافة إلى أعمال تأهيل وتبطين مسقى 5 و مسقى 10 من ترعة الشيخ سويف، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، وتوفير الطاقة التقليدية المستخدمة والعمالة الزراعية.



https://www.dostor.org/3713045

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارفوالمجاري المائية والرياحات، وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مععدة جهات حكومية.

وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا، اليوم الأحد، حملات إزالة مكبرة لتنفيذ 17 قراراً بمساحة إجمالية قدرها 1070 مترمربع، وذلك بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بغرب قنا هندسة نجع حمادى، تتضمن مبانى سكنية وأسوار وبلوكات بالطوب والحجارة وتشوينات، بحضور الأجهزة المحلية وقوات الشرطة، على نفقة المخالفين.

من جانبه أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، استمرار حملات التصدي لجميع أنواع وأشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفرعيه، وأيضًا إزالة مسببات التلوث البيئي والمخلفات التى تعيق سريان المياه.



https://www.dostor.org/3713280