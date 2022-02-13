الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تواصل أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل وزارة الموارد المائية والري، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ .

انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ تأهيل وتبطين 12 كيلو مترًا، ليصبح الإجمالي43013,37 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف.
من جانبه، قال المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، إن الأعمال المنفذة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية مهمة.

ولفت إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترات رى المحاصيل الزراعية، وأيضًا توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

وزارة السيسي مشروع استهلاك مخلفات الأراضي الزراعية المحافظات الهجرة غير الشرعية ترشيد استهلاك المياه محافظات مصر الموارد المائية المشروع القومي توفير فرص عمل

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