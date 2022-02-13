الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مواطن بجرح نافذ في الصدر بمشاجرة ببورسعيد

إصابة مواطن بجرح
إصابة مواطن بجرح نافذ في الصدر

شهدت منطقة أمل الجبل بمحافظة بورسعيد حالة من الكر والفر، نتيجة نشوب مشاجرة بين مجموعة من الشاب، أصيب على أثرها أحدهم بإصابات بالغة.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية المصاب، محمد أحمد محمد جربوع، ويبلغ من العمر 24 عامًا، نتيجة مشاجرة بمنطقة أمل الجبل، جرى خلالها الاعتداء عليه من اخرين بسلاح أبيض.

وقام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية والإشاعات والتحاليل، بقسم الطوارئ بمستشفى السلام، لإنقاذ حياة المصاب خاصة وأنه يعاني من نزيف حاد وتبين من الفحوصات أنه مصاب بجرح نافذ بالصدر بالرئة اليسرى، واشتباه إصابة بشريان داخلي، وأكد الأطباء أن الحالة العامة غير مستقرة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

ونشرت قوات الأمن الكمائن الثابتة والمتحركة بنطاق المنطقة التي شهدت الحادث، لفرض السيطرة الأمنية وسرعة ضبط أطراف المشاجرة والجناة، وتقديمهم لنيابة العامة لاستكمال التحقيق، واحالتهم للمحكمة المختصة.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث واستمع إلى أقوال شهود العيان، ويجري الاستماع إلى المصاب مع تحسن حالته الصحية وسماح الأطفال بذلك.

وفي السياق، وصل مستشفى السلام المصاب إبراهيم محمد إبراهيم حمود، ويبلغ من العمر 35 عاما، والمقيم في المنطقة الثامنة بحي المناخ، عمارة رقم 23، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وذلك نتيجة حادث دراجة بخارية.

الطوارئ محافظ الاولى الإسعاف صحي النيابة حكم ضبط تشكيل باب

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وائل لطفي

الفن المصرى

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