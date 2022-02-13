جهود قطاع أمن الموانئ والمنافذ «انفوجراف»

أبرزت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «انفوجراف» يكشف جهود قطاع أمن الموانئ والمنافذ لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (7) قضايا، وفى مجال الأمن العام ضبط عدد (38) قضية.

كما نجحت جهود ضباط القطاع، في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1724) مخالفة مرورية متنوعة، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (284) حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا.