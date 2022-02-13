الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود قطاع أمن الموانئ والمنافذ «انفوجراف»

أمن
أمن

أبرزت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «انفوجراف» يكشف جهود قطاع أمن الموانئ والمنافذ لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (7) قضايا، وفى مجال الأمن العام ضبط عدد (38) قضية.

كما نجحت جهود ضباط القطاع، في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1724) مخالفة مرورية متنوعة، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (284) حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا.

حكم قضائى وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي المخالفات المرورية الهجرة غير الشرعية الامن العام مخالفة مرورية متنوعة مخالفات المرور المنافذ الجمركية

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الفن المصرى

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