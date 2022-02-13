الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن بورسعيد يكثف جهوده لكشف لغز طعن شاب فى أمل الجبل

طعن
طعن

تكثف أجهزة الأمن في بورسعيد جهودها لكشف لغز الاعتداء على شاب بطعنات في منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور.

وأصيب شاب ببورسعيد، بعدة طعنات، مساء الأحد، إثر اعتداء آخرين عليه بمنطقة أمل الجبل نطاق حى الزهور.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى الزهور باستقبالها محمد أحمد محمد جربوع، 24 عامًا، مصاب بجرح نافذ فى الصدر والرئة اليسرى، واشتباه إصابة شريان داخلى والحالة العامة غير مستقرة، بادعاء اعتداء آخرين عليه بمنطقة أمل الجبل.

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

إتخاذ الإجراءات القانونية الخدمات الطبية الإسعافات الإجراءات القانونية محافظة بورسعيد طعن شاب في بورسعيد مستشفى الزهور

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الفن المصرى

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