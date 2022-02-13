«محامين جنوب القاهرة» تكشف موعد إعلان نتيجة مسابقتها بالعلوم القانونية

كشفت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أن إعلان نتيجة المسابقة البحثية في العلوم القانونية وتوزيع الجوائز سوف يكون يوم 3 مارس 2022، مضيفة أن النقابة أقامت مسابقة بحثية في العلوم القانونية اثراء للثقافية القانونية المهنية والبحثية لدى المحامين الشباب وجيل الوسط والشيوخ ليخرج كل جيل خلافة الفكرى في هذه المجالات.

وأوضحت أنه تقدم المئات من المحامين من الأجيال الثلاثة بالعديد والعديد من الأبحاث التي اشتملت على ما بذلوه من جهد وعلم وفكر والتي تنبئ عن الأثر الطيب لهذه المسابقة، مشيرة الى أنه جارى دراسة هذه الأبحاث بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بنقابة جنوب القاهرة تمهيدا لعرض تقارير الدراسة على المجلس في ضوء ذلك سيتم منح الجوائز القيمة لأصحاب الأبحاث المتفردة "لكل جيل على حده" .

فيما عقدت النقابة العامة للمحامين، الأربعاء الماضي، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لنقابات: « الإسكندرية _ جنوب البحيرة ـ شمال البحيرة ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ مرسى مطروح ـ كفر الشيخ – الجيزة ـ الفيوم ـ بني سويف _ المنيا _ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ أسوان – الوادي الجديد»، بقاعة اتحاد عمال مصر، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين نيابة عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

ووجه محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، شباب المحامين إلى ضرورة الالتحاق بمكتب محامي كبير كي يتدرب فيه على أعمال المحاماة بشكل عملي، متابعًا: عليكم أن تقرأوا في العديد من الفنون لتزيد ثقافتكم وتكونوا على قدر عالٍ من الثقافة.

كما وجه شباب المحامين إلى ضرورة الالتزام بالمظهر الخارجي، وحضور جلسات المرافعة للمحامين الكبار داخل ‏قاعات المحاكم؛ حتى يتعلموا فنون المرافعة، وكيفية التعامل مع مختلف القضايا.

وتابع: القانون أعطى لك الحق في قبول القضية من الموكل أو رفضها، وعند قبول الوكالة تصبح مسئولا عن كل ما يخص القضية.

ونبه على شباب المحامين بضرورة عمل عقد اتفاق مع الموكل لضمان الأتعاب، وعند استلام أي مستندات يجب كتابة كل تفاصيل المستندات المستلمة وأوصافها مع إمضاء الموكل وإقراره على ذلك لضمان حقك، مشددا على ضرورة التعامل بأمانة مع الموكل، والحرص على مصلحته.

كما دعا شباب المحامين إلى التوجه لأسرهم بالشكر على ما قدموه وبذلوه على مدار السنوات الماضية، دون النظر إلى مقابل، مشددًا على ‏ضرورة التزام كل محامي ومحامية بالمظهر اللائق به كمحامي، بحيث يستطيع كل من يراه أن يعلم أنه محام، وأن يتحلى بحسن الخلق.‏‎