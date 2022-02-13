كواليس محاكمة حسن راتب في «الآثار الكبرى».. الزوجة والحفيد يدافعون عن علاء حسانين

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار، ونرصد لكم في هذا التقرير كواليس الجلسة.



تشديدات أمنية مع وصول المتهمين

فرضت قوات الأمن بالمحكمة منذ صباح اليوم، تشديدات أمنية في محيط المحكمة وامام قاعة المحكمة، وبوصول المتهمين، ظهر حسن راتب وهو يرتدي الكمامة الواقية، فيما بدء علاء حسانين بالتلويح لعدد من اقاربه خارج القاعة



إثبات حضور شهود النفي



فيما أثبتت المحكمة حضور 9 شهود النفي، للإدلاء بشهادتهم في القضية، وطلبت منهم قوات الامن استخراج البطاقة الشخصية لتقديمها للمحكمة واستدعاهم واحدا تولي الآخر.



الشاهد السابع: كان في خلاف بين علاء حسانين وحسن راتب



ثم استمعت المحكمة لأقوال الشاهد السابع: "أنا رجل أعمال، والدكتور حسن راتب رجل أعمال أعرفه من زمان بحكم صداقتي بالإثنين، الحاج حسن راتب طلب مني أدخل عشان أتوسط في مشكلة بينه وبين النائب علاء حسانين عشان ليه عنده فلوس، وعرفت أن الفلوس دي كانت عشان مشروع في الخارج، وعرفت فيما بعد أن الخلاف على فلوس تجارة آثار".



شاهد: «جبت لعلاء حسانين فطير مشلتت وسمن بلدى»



وقال الشاهد جهاد عبدالنعيم، أنه جار علاء حسانين في فيلا المنيا، وقال: «طلب مني الغفير الخاص بتاع علاء حسانين أجيبله سمنة بلدي، جبتله 13 كيلو و14 كيلو وز وفطير مشلتت وحوالي 12 زجاجة زيت وسكر، وجبنا له كرتونة مواعين، وبعدها بشوية قالوا علاء خطب، وفوجئنا إن علاء حسانين اتقبض عليه في كمين، وبعدها روحت نمت وتاني يوم سمعت بالقبض على عز أخو علاء حسانين».



حفيد علاء حسانين للمحكمة: «معرفش إن جدي شغال في الآثار»



وقال هشام مصطفى، حفيد علاء حسانين: "جدي رجل خير وطيب وبينزل البلد علشان يعمل قعدات صلح، ومعرفش إن جدي شغال في الآثار، وبيوزع فراخ وسكر وتموين على الفقراء".



زوجة علاء حسانين: «اتخطف قبل كده.. وما عملش حاجة»

فيما قالت هناء، زوجة المتهم علاء حسانين، «إن زوجها علاء حسانين كان في فيلته في المنيا، وإنه أخبرها بأنه ذاهب إلى المنيا لتكريم مدرس خرج على المعاش، ويوم 23 يونيو 2021 حوالي التاسعة والثلث مساء قالي فيه عربية جيب ماشية ورايا، فكلم القسم فقالوا له يقف في أقرب كمين أحسن يكون حد هيخطفك، لأن حصل وعلاء اتخطف قبل كده»، مؤكدة أن زوجها لم يفعل شيئا



التأجيل للغد

لتقرر محكمة الجنايات تأجيل القضية للغد 14 فبراير الجاري.