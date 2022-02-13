الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهارت عليه حفرة.. تفاصيل مصرع عامل أثناء عمله بمركز الصف

جثة
جثة

انهارت حفرة على عامل، أثناء قيامه بمباشرة عمله في إحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة.

وانتقلت أجهزة الأمن والجهات المعنية لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالصف. 

وأفاد عدد من شهود العيان أن الضحية خلال مشاركته في أعمال حفر بأحد شوارع القرية، انهارت عليه الأتربة الخاصة بالحفرة، مما أسفر عن مصرعه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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الفن المصرى

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