الجنايات تعاقب سائق بالمشدد 6 سنوات لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم، حكما يقضي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق، لاتجاره بمخدر الهيروين في العبور.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار محمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، وعيد عبد الصادق عويس.

شمل أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4897 لسنة 2020 جنايات العبور، والمقيدة برقم 1922 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ع س"، 34 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم شرطة العبور، حاز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط سائق، وبحوزته 890 جراما لجوهر مخدر الهيروين، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة قسم شرطة العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.