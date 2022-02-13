تأجيل محاكمة بائع أحذية قتل شخصًا دفاعًا عن شرفه بالقليوبية

أجلت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، محاكمة بائع أحذية بقتل شخص بإشعال النيران فيه لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجة المتهم بدائرة مركز شرطة بنها، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.

شمل أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22094 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 3171 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم قتل وآخرين مجهولين المجنى عليه "أحمد ج إ"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سنج وماسورة حديدية"، وزجاجة بنزين، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا مروره منه، حتي قاموا بالتعدى عليه بإلقاء حجارة وأسطوانة غاز من أعلي أحد المساكن، وحال محاولة المجنى عليه الفرار تتبعه المتهم وأعدوا عليه باستخدام زجاجة البنزين وقاموا بإضرام النيران في جسده كما قاموا بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء حتى وفاته.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بقيام بائع أحذية بقتل شخص لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجته بدائرة مركز شرطة بنها.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وتشكل فريق بحثى، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وزوجته فقرر التخلص منه.

تولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأسلحة البيضاء، إلى أن ورد تقرير الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة بعد تشريح الجثمان، فأحالت المتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.